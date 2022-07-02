Vatandaşlardan kendilerini telefonla arayanlara internet bankacılığı ve SMS şifrelerini, kredi kartı ve kişisel bilgilerini vermemelerini isteyen Demir, "Polis kimseyi arayarak para istemez. Polis, vatandaşı aradığında emniyete gelmelerini ister. Vatandaşlarımız telefonda para ve bilgilerini isteyenlere kesinlikle itibar etmesin, derhal 112 vasıtasıyla bizlere ulaşsın." ifadelerini kullandı.

"Dolandırıcılık Suçunu Önleme" adıyla oluşturulan ekip, kahvehane ve çay bahçesi gibi umuma açık yerlerde gezerek hazırladıkları kısa filmi izletiyor, dolandırıcılık çeşitleri ve yöntemleriyle ilgili bilgilendirmede bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Polis, telefonla dolandırıcılığın önlenmesi için kısa film hazırladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.