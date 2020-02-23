Amasya'da polis turist kafilesi için trafiği durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'da polis turist kafilesi için trafiği durdurdu - Son Dakika

Amasya'da polis turist kafilesi için trafiği durdurdu

6 saat önce

Amasya'da polis ekipleri kente gelen turist kafilesinin rahat fotoğraf çekebilmesi için trafiği durdurdu.

Amasya'da polis turist kafilesi için trafiği durdurdu, System.String[]

Amasya'da polis ekipleri kente gelen turist kafilesinin rahat fotoğraf çekebilmesi için trafiği durdurdu.


Kültür turizminde marka şehir haline gelen Amasya'da fotoğraf çektirmek isteyen turist kafilesine, trafiği durduran sivil polis ekibi yardım etti. Sivil polislerin yapmış olduğu samimi yaklaşımları fotoğraf çekinen turistler tarafından memnuniyetle karşılandı. - AMASYA

turist, Amasya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kobe'nin helikopter pilotundan 2015'te dikkat çeken ihlal
Polisler tarafından kelepçelenen hırsız, "Kalp pilim var, dikkat edin" diye yalvardı Cezaevi firarisi aracıyla ortalığı savaş alanına çevirdi Van'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Son Dakika Haberleri
00:20 Emrah'ın oğlu Tayfun zorlu geçen çocukluğunu anlattı: Herkes okuldayken ben DNA testi oluyordum
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 00:56:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Amasya'da polis turist kafilesi için trafiği durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]