Amasya'da polis turist kafilesi için trafiği durdurdu - Son Dakika

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Amasya'da polis turist kafilesi için trafiği durdurdu
6 saat önce
Amasya'da polis ekipleri kente gelen turist kafilesinin rahat fotoğraf çekebilmesi için trafiği durdurdu.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:40 Kaynak: İHA
Amasya'da polis ekipleri kente gelen turist kafilesinin rahat fotoğraf çekebilmesi için trafiği durdurdu.
Kültür turizminde marka şehir haline gelen Amasya'da fotoğraf çektirmek isteyen turist kafilesine, trafiği durduran sivil polis ekibi yardım etti. Sivil polislerin yapmış olduğu samimi yaklaşımları fotoğraf çekinen turistler tarafından memnuniyetle karşılandı. - AMASYA
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