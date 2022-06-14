Polisten 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi - Son Dakika
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Polisten 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

14.06.2022 12:32

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, bir çocuğun doğum günü polislerin katılımıyla kutlandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, bir çocuğun doğum günü polislerin katılımıyla kutlandı.

İlçede yaşayan İrem ve Sercan Hayta çifti, 6 yaşına giren oğulları Doruk'un polis olma hayali bulunduğunu belirterek, doğum günü kutlamasına katılmaları için İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak'ın talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ailenin evine gitti.

Evinin kapısında polisleri gören küçük Doruk, büyük mutluluk yaşadı. Doğum günü pastasını kesen Doruk, katılımlarından dolayı polise teşekkür etti.

Polisten 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi
Polisten 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi
Polisten 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi
Polisten 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi
Polisten 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi
Polisten 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi
Polisten 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi
Polisten 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polisten 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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