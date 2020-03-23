Amasya'da polisten 65 yaş üstü vatandaşa uyarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'da polisten 65 yaş üstü vatandaşa uyarı - Son Dakika

Amasya'da polisten 65 yaş üstü vatandaşa uyarı

6 saat önce

Amasya'da polis, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş üstü vatandaşlara uyarıda bulundu.

Amasya'da polisten 65 yaş üstü vatandaşa uyarı, System.String[]

Amasya'da polis, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş üstü vatandaşlara uyarıda bulundu.


Amasya'da, sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen maaşlarını çekmek için bankaların önünde kuyruk oluşturan vatandaşları polis uyardı. Emekli maaşlarını çekmek için yasak dinlemeyen 65 yaş üstü bazı vatandaşlar, hem diğer vatandaşlara hem de görev halindeki polis memurlarına zor anlar yaşattı. Sürekli anonslar yaparak banka önlerinde kuralları hatırlatan polisler hem yasağa uymayan vatandaşları uyardı hem de korona virüsü konusunda tedbirler aldı.


1 metreden daha yakın bir temas oluşturmamaları konusunda vatandaşları uyaran polisler; 65 yaşında maaşını çekmeye gelmiş bir vatandaşın banka çalışanları ile tartışma yaşaması üzerine vatandaşı karakola götürdüler. Yasağa uymayarak sıraya giren 65 yaş üstü vatandaşı işlem için bankaya almayan görevliler ile başlayan tartışmaya, diğer vatandaşlarda dahil olarak yaşlı vatandaşa tepki gösterdi. Maaşının devlet tarafından evine gönderileceğini öğrenen vatandaş sakinleşirken, polis ilk sefer olduğundan dolayı cezai işlem yapmadan uyarı cezası uyguladı. - AMASYA

Amasya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:13 Kaynak: İHA

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