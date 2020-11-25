Amasya'da pompalı tüfekle vurulan köy muhtarı öldü - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tarla sulaması nedeniyle çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan köy muhtarı öldü.
İlçeye bağlı Aksungur köyünde aralarında husumet bulunan iki aile arasında tarla sulaması nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Atakan B, köy muhtarı Mehmet Başalan'a pompalı tüfekle ateş etti.
İhbar üzerine köye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Başalan, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Başalan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili Atakan B. ve babası Tuncay B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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