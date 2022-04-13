Amasya'da Projeler Üst Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Amasya'da Projeler Üst Kurulu Toplantısı yapıldı

13.04.2022 16:59
Amasya'da Projeler Üst Kurulu Toplantısı yapıldı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında tarım, sanayi, turizm, hizmet sektörü, kırsal kalkınma gibi alanlarda gerçekleştirilen projelerin değerlendirildiği Projeler Üst Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında tarım, sanayi, turizm, hizmet sektörü, kırsal kalkınma gibi alanlarda gerçekleştirilen projelerin değerlendirildiği Projeler Üst Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Masatlı, toplantıda yaptığı konuşmada, çeşitli kurum ve kuruluşlarca başlatılan destek programlarından Amasya'nın en üst seviyede faydalanması için gayret gösterdiklerini söyledi.

Amasya'da sürdürülen projelere ve desteklere ilişkin bilgi veren Masatlı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından salgın sürecinin ekonomimiz üzerindeki etkilerini azaltmak ve genç nüfusun istihdamını desteklemek için mikro ve küçük ölçekli işletmelerde İstihdam Yükünün Hafifletilmesi Projesi'hayata geçirilmişti. Destek programı kapsamında işletmelerde çalışan kadınlarımıza, gençlere ve üniversiteden yeni mezun olanlara istihdam sağlayan firmalara, istihdam edilen kişi başına 100 bin lira olmak üzere faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 4 yıl vadeli kredi desteği sağlanacaktır. Şu ana kadar ilimizden bu programa 808 işletme başvurmuş ve bu işletmeler toplamda 780 kişilik istihdam sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Yeşilırmak Nehri Temizleme Islah ve Rekreasyon Projesi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandığını aktaran Masatlı, proje tamamlandığında Amasya'ya hayat veren Yeşilırmak Nehri'nin güzel bir görünüme kavuşacağını, bu durumun turizme olumlu yansıyacağını kaydetti.

Toplantı, devam eden proje çalışmaları ve farklı alanlarda yapılabilecek projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

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Mustafa Masatlı, İstihdam, Amasya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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