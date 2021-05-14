Amasya'da protokol üyeleri görevi başındaki sağlık ekiplerini ve güvenlik güçlerini ziyaret etti - Son Dakika

Amasya'da protokol üyeleri, Ramazan Bayramı'nda görevi başında bulunan, sağlık ve güvenlik görevlilerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve protokol üyeleri, sağlık çalışanlarını, emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti.

Vali Masatlı, Amasya Emniyet Müdürlüğü ziyaretinin ardından gazetecilere, hüzünlü bir bayram yaşandığını, İsrail'in Gazze'de Mescid-i Aksa'da Filistinli Müslümanlara saldırıda bulunduğunu söyledi.

Tam kapanma döneminde kurallara riayet eden vatandaşlara teşekkür eden Masatlı, "Bu dönemi milletimiz evinde geçirirken, sahada onlar için çalışan arkadaşları ziyaret ediyoruz. Tüm sağlık çalışanlarımıza tüm milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Vatandaşlarımızdan şunu rica ediyoruz, bu bayram salgından dolayı birbirimize sarılamıyoruz kucaklaşamıyoruz. Tedbirlere uyduğumuz sürece vaka sayılarımız düşüyor. Ancak sayıların düşmesi bizi rehavete kaptırmamalı. Biraz rehavete kapılınca sayıların yükseldiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.