Amasya'da protokol üyelerinden görevi başındaki kamu personeline ziyaret

Amasya'da protokol üyeleri, Kurban Bayramı'nda görevi başında bulunan sağlık, güvenlik, zabıta ve itfaiye görevlilerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoban ile diğer protokol üyeleri, sağlık çalışanlarını, emniyet, jandarma, itfaiye ve zabıta personelini ziyaret etti.

Vali Masatlı, Amasya Emniyet Müdürlüğü ziyaretinin ardından gazetecilere, birlik ve beraberlik içinde Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bayramların umutların tazelendiği, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği, kırgınlıkların sona erdiği çok özel günler olduğunu vurgulayan Masatlı, "Ben de bayramınızı tebrik ederek, ailelerimiz ve ülkemiz hakkında güzel gelişmelere vesile olmasını temenni ediyorum. Bayramlar aynı zamanda duaların kabul olduğu müstesna anlardır. Allah devletimize ve milletimize güç versin." dedi.