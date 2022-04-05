AMASYA'DA RAMAZAN AYI BOYUNCA ŞEBEKE SUYU ÜCRETSİZ - Son Dakika
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AMASYA'DA RAMAZAN AYI BOYUNCA ŞEBEKE SUYU ÜCRETSİZ

05.04.2022 10:58

AMASYA Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ramazan ayı boyunca ve bayram günlerinde, ev ve iş yerlerinden şebeke suyu ücreti almayacağız? dedi.

AMASYA Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ramazan ayı boyunca ve bayram günlerinde, ev ve iş yerlerinden şebeke suyu ücreti almayacağız? dedi.

Göreve geldiği 3 yılda olduğu gibi bu yıl da ramazan ayı boyunca ev ve iş yerlerinden şebeke suyu ücreti alınmayacağını belirten Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Ramazan ayında da vatandaşların ekonomisine bir nebze katkı sağlamak için şebeke suyundan ücret alınmayacağını söyledi. Ramazan ayı boyunca ve 3 günlük bayram süresi boyunca şebeke suyunu ücretsiz hale getirdiklerini söyleyen Başkan Sarı, 'Her şeyden önce Amasya'mızın sonra ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazanı Şerifini canı gönülden kutluyorum. Ramazan berekettir, ramazan bölüşmek ve paylaşmaktır. Biz seçim vaatlerimiz içerisinde olan Ramazan aylarında su ücreti almayacağız sözümüzü yerine getirdik. Göreve geldiğimiz birinci yıl ve ikinci yıl almadık. Bu geleneğimizi üçüncü yıl da aynen devam ettiriyoruz. Taahhüt ettiğimiz su ücretini Amasya'mızdaki 45 bin 584 haneden akan tüm musluklardan hiçbir ücret almıyoruz. Ramazanı Şerif ayının birinci günden bayramın sonuncu günü de dahil olmak üzere takriben 35 gün su ücreti almıyoruz'dedi.

'RAMAZAN BOYUNCA 45 BİN PİDE DAĞITILACAK'

Ayrıca Ramazanın her günü tüm mahallerde elleriyle vatandaşlara pide ikramında bulunacaklarını söyleyen Başkan Sarı,?Her mahallelerde dağıtılmak üzere her gün 1000 pide dağıtacağız. Büyük mahallelerimizde ise 1500 pide dağıtacağız. Yani dağıtacağımız 45 bin civarında pideyle vatandaşlarımıza ücretsiz kendi ellerimizle dağıtacağız'ifadelerini kullandı.

'AMASYA,RAMAZANDA SU FATURASIYLA ÇİFTE BAYRAM YAŞAYACAK'

Kent sakinlerinden Ali Özkan, Başkan Sarı'ya teşekkür ederek, "Her sene olduğu gibi bu senede Amasya Belediyesi yine vatandaşını düşünerek belediye başkanı Mehmet Sarı Ramazan dolayısıyla su ücretlerini almayacağını açıkladı. Bizlerde bir Amasyalı olarak kendisine teşekkür ediyoruz. Diğer iller maalesef su ücretleri alırken Amasya'da su ücretinin alınmaması diğer illere de inşallah örnek olur diye düşünüyorum. Diğer faturalara bakarak Amasya su faturasında çifte bayram yaşar'diye konuştu.

AMASYA'DA RAMAZAN AYI BOYUNCA ŞEBEKE SUYU ÜCRETSİZ
AMASYA'DA RAMAZAN AYI BOYUNCA ŞEBEKE SUYU ÜCRETSİZ
AMASYA'DA RAMAZAN AYI BOYUNCA ŞEBEKE SUYU ÜCRETSİZ

YORUMLAR
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Mehmet Sarı, Ramazan, Bayram, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AMASYA'DA RAMAZAN AYI BOYUNCA ŞEBEKE SUYU ÜCRETSİZ - Son Dakika


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