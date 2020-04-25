Amasya'da Ramazan'da su ücretsiz olacak - Son Dakika

Amasya'da Ramazan'da su ücretsiz olacak

AMASYA - Amasya'da Ramazan ayı boyunca ve bayramda şebeke suyu ücretsiz olacak.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Ramazan ayı boyunca, ev ve iş yerlerinden şebeke suyu ücreti alınmayacağını bildirdi.

Sosyal adaleti ön planda tutan bir belediye olmaya çalıştıklarını vurgulayan Sarı, her zaman vatandaşın yanında olacaklarını ifade etti.

Amasya'ya en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını dile getiren Sarı, "Amasyamıza elimizden geldiği kadar hizmet etmek için gayret göstereceğiz" dedi.

Ramazan'da vatandaşların ekonomisine bir nebze katkı sağlamak istediklerini belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Korona virüs tedbirleri nedeniyle buruk geçireceğimiz bu Ramazan'da vatandaşlarımızın ekonomisine destek olması amacıyla, Ramazan ayının birinci gününden itibaren 30'uncu günü ve bayram günleri de dahil bütün vatandaşlarımızdan bu süre zarfında su ücreti alınmayacaktır. Bu uygulamayı geleneksel hale getirmenin gururu içindeyiz. Onun için inşallah Ramazan'ın bereketi, Ramazan'ın inayeti, Ramazan'ın muhabbeti ile bu 30 günümüzü geçireceğiz. Bu süre zarfında vatandaşlarımız bol bol su tüketimi yapabilirler."