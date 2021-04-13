Amasya'da ramazanda 157 yıllık "bando" geleneği yaşatılıyor - Son Dakika

Amasya'da ramazanda 157 yıllık "bando" geleneği yaşatılıyor

13.04.2021 22:13
Amasya'da ramazanda 157 yıllık

Amasya'da ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, 157 yıllık geleneği bu ramazanda da devam ettirdi.

Amasya'da ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, 157 yıllık geleneği bu ramazanda da devam ettirdi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ramazanın ilk iftarında asırlık geleneğin sürdürülmesi için bando takımı ile Harşena Kalesi'ne çıktı.

İftar saatine yakın konser veren bando ekibi, kahramanlık türkülerini ve popüler şarkıları seslendirdi.

Yılın ilk iftarında 1,5 asırdır kullanılan ramazan topunu ise Masatlı ve Sarı ateşledi.

Vali Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasya'nın 14 farklı medeniyete ev sahipliği yaptığını, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde ise önemli bir yönetim merkezi olduğunu söyledi.

Amasya'nın, Türk-İslam kültürünün önemli unsurlarını barındırdığını dile getiren Masatlı, "Amasya'da ramazanlar diğer şehirlerimize göre daha farklı geçiyor. Bu sene de salgına rağmen, inşallah farklı geçecek. 157 yıllık geleneğimiz burada devam ediyor. Bu tür geleneklerin her zaman yaşatılması gerekiyor. Ramazan ayının, birliğimize, beraberliğimize, yardımlaşma duygumuza katkı sağlamasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Başkan Sarı da elektriğin olmadığı dönemlerde vatandaşlara iftar ve sahur vakitlerinin yaklaştığının bandoyla, vaktin dolduğunun ise top atışıyla duyurulduğunu anımsattı.

Sarı, "Ramazan birliktir, berekettir, paylaşmak ve bölüşmektir. Amasya'da uzun zamandır sürdürülen bir geleneği devam ettirmek için bu yıl da Harşena Kalesi'ne çıktık. Bu sene 157'nci yılını burada ifa edeceğiz, asırlık geleneği devam ettiriyoruz. Bu yıl koronavirüs salgını dolayısıyla Amasya halkı evlerinde, biz de onların evlerinde kalmalarını istiyoruz, bando ekibimizle evlerinde kalan Amasyalılara konser vereceğiz." dedi.

Mustafa Masatlı, Ramazan, Konser, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya'da ramazanda 157 yıllık 'bando' geleneği yaşatılıyor - Son Dakika


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