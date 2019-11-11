Amasya'da römorkun altına kalan kişi öldü
6 saat önce
Amasya'nın Taşova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu römorkun altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:00 Kaynak: AA
Amasya'nın Taşova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu römorkun altında kalan kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Boraboy köyünde Adem Oğuz'un (50) kullandığı 05 HP 209 plakalı traktör şarampole devrildi.
Traktörün römorkunda yolculuk yapan Necip Akkaya (72) devrilen römorkun altında kaldı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Akkaya'nın cenazesi otopsi için Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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