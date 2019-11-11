Son Dakika Haberleri: Amasya'da römorkun altına kalan kişi öldü
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Amasya'da römorkun altına kalan kişi öldü

6 saat önce

Amasya'nın Taşova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu römorkun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Amasya'da römorkun altına kalan kişi öldü, System.String[]

Amasya'nın Taşova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu römorkun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Boraboy köyünde Adem Oğuz'un (50) kullandığı 05 HP 209 plakalı traktör şarampole devrildi.

Traktörün römorkunda yolculuk yapan Necip Akkaya (72) devrilen römorkun altında kaldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Akkaya'nın cenazesi otopsi için Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Boraboy, Taşova, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:00 Kaynak: AA
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