Amasya'da sadece 10 esnaf pazarda tezgah açtı

Alışveriş için İstasyon Semt Pazarı'na gelen vatandaşlar çok sayıda tezgahı boş görünce hayal kırıklığı yaşadı. Sebze almak için geldiği pazarda gördüğü duruma üzüldüğünü anlatan Niyazi Mutlu, alışverişini marketten yapacağını söyledi.

'SEBZELER ELİMİZDE KALIR' KORKUSU

Pazar alanında normalde 150 sebze-meyve tezgahının bulunurken bugün 10 esnafın tezgah açtığını anlatan esnaf Yılmaz Döner, "Arkadaşlarımız sebzelerin elinde kalacağından korkuyor. Ertesi günde pazar açılması gerekirdi. Bu sayede elindeki malzemesini bitirebilirdi" dedi.

ESNAF VAKA SAYISININ DÜŞMESİNDEN UMUTLU

Tam kapanmanın etkisiyle düşüşe geçen vaka sayılarının kendilerini umutlandırdığını anlatan Döner, "Salgının beli kırılıyor. Vaka sayıları 65 binlerden 20 binlere indi. Temennimiz bayram sonuna bir şey kalmaması" diye konuştu.