Sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Sağanak hayatı olumsuz etkiledi

12.06.2022 23:10

Amasya'da sağanağın ardından oluşan sel suları nedeniyle tarım arazileri zarar gördü, araçlar sürüklendi.

Amasya'da sağanağın ardından oluşan sel suları nedeniyle tarım arazileri zarar gördü, araçlar sürüklendi.

Kent merkezi ve kırsalda etkili olan yağış nedeniyle Ziyaret beldesinden geçen dere taştı. Bunun sonucunda, park halindeki araçlar sürüklendi, evlerin bodrum katları suyla doldu.

Sağanak nedeniyle tarım arazileri zarar gördü. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar kırıldı, bazıları yerinden söküldü. Ayrıca çok sayıda arı kovanında hasar oluştu.

Amasya- Taşova karayolu, Yeşilyenice mevkisinde heyelan ve su taşkını nedeniyle bir süre kapandı.

İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, yol açma ve sel sularının sürüklediği araçları kurtarma çalışması başlattı.

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak hayatı olumsuz etkiledi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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