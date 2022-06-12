Sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Sağanak nedeniyle tarım arazileri zarar gördü. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar kırıldı, bazıları yerinden söküldü. Ayrıca çok sayıda arı kovanında hasar oluştu.

Kent merkezi ve kırsalda etkili olan yağış nedeniyle Ziyaret beldesinden geçen dere taştı. Bunun sonucunda, park halindeki araçlar sürüklendi, evlerin bodrum katları suyla doldu.

Kaynak: AA

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