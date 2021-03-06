Amasya'da sağlık görevlileri, Kovid-19 nedeniyle karantinadaki kadının hayvanlarını besledi - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesinde 112 Acil Sağlık ekibi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle karantinada bulunan kadının talebi üzerine hayvanlarını besledi.

Yeşilyurt köyünde ikamet eden ve Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alınan yaşlı kadın, evine gelen yetkililerin "Şikayetin olursa 112'yi ara" sözleri üzerine telefonla yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaşlı kadının evine giderek sağlık durumunu kontrol etti. Kadının, "Hayvanlarım aç. Yardım eder misiniz?" sözleri üzerine sağlık ekipleri, bitişikteki ahıra girdi.

Eline aldığı yabayla ineklere saman veren 112 görevlisi, ardından hayvanların su ihtiyacını da karşıladı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.