Amasya'da sahibinden kaçan boğa trafiği birbirine kattı - Son Dakika

Amasya'da sahibinden kaçan boğa trafiği birbirine kattı
25.11.2020 20:20
Amasya'da sahibinden kaçan boğa trafiği birbirine kattı Amasya'da sahibinin elinden kaçan boğa trafiğin altını üstüne getirdi.
Amasya'da sahibinden kaçan boğa trafiği birbirine kattı
AMASYA - Amasya'da sahibinin elinden kaçan boğa trafiğin altını üstüne getirdi.
Çevredekilere ve araçlarda bulunanlara korkulu anlar yaşatan boğayı uzun süre kimse durduramadı. İhbar üzerine boğanın kaçtığı Ziyapaşa Bulvarı istikametine Amasya Belediyesi görevlileri geldi. Bir iş yerinin otoparkında kıstırılan boğa uyuşturucu iğneyle vurulması sunucu sakinleştirilerek sahibine teslim edildi.
Boğanın ortalığı adeta birbirine kattığını anlatan Adem Partal adlı vatandaş, genelde Kurban Bayramı dönemlerinde karşılaştıkları duruma çok şaşırdıklarını belirtti.
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