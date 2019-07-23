Son Dakika Haberleri: Amasya'da sahte içki operasyonu
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Amasya'da sahte içki operasyonu

38 dakika önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde sahte içki ürettiği ve satışını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Amasya'da sahte içki operasyonu, System.String[]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde sahte içki ürettiği ve satışını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri S.A'nın Nusratiye Mahallesi'ndeki 2 ayrı metruk evde sahte içki ürettiği ve satışını yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, söz konusu evlerde yaptıkları aramada 80 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Merzifon, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:03 Kaynak: AA
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