Amasya'da sahte içki operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Amasya'da sahte içki operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Amasya'da sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Amasya'da sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal eden ve satanlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında 25 Mayıs'ta gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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