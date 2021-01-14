Amasya'nın Merzifon ilçesinde, sahte içki üretip piyasaya sürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte içki imal edip sattığı belirlenen M.T'yi belirlenen adreste gözaltına aldı.
Merzifon Adliyesine sevk edilen zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sahte içki üretip sattığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika