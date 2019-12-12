Amasya'da sahte içkiye 13 gözaltı - Son Dakika
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Amasya'da sahte içkiye 13 gözaltı

7 saat önce

AMASYA'da jandarma ekiplerince kaçak alkol üretimine yönelik düzenlenen operasyonda, 2 bin 572 litre sahte içki ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'da sahte içkiye 13 gözaltı, System.String[]

AMASYA'da jandarma ekiplerince kaçak alkol üretimine yönelik düzenlenen operasyonda, 2 bin 572 litre sahte içki ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yağcıabdal ve Uygur köylerinde kaçak alkol üretimi ve satışı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, kentte tespit edilen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 2 bin 572 litre sahte içki, üretimde kullanılan bakır damıtma düzeneği, 2 kurusıkı tabanca ve alkol imalatında kullanılan 60 kilogram anason tohumu ele geçirildi. Baskınlar sonucu gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında da işlem başlatıldı.


Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:58 Kaynak: DHA
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