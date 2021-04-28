Amasya'da Salgın Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında Salgın Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Masatlı, toplantıda yaptığı konuşmada, son hafta itibarıyla Amasya'da vaka sayılarında düşüş eğilimi başladığını söyledi.

Trendin devam etmesi için tedbirleri sıkı şekilde uygulamayı sürdürmek ve halkı bilgilendirmeleri gerektiğini dile getiren Masatlı, "Ramazan ayında hareketliliğin doğal olarak azalması da bu duruma olumlu etki etmiştir. Yaz aylarında rahatlayabilmemiz ve özlediğimiz günlere dönebilmemiz için halkımızın alınan tedbirlere duyarlılık göstermesi önemlidir. Ayrıca son bir haftada aşılama çalışmalarına gösterdikleri ilgiden dolayı Amasyalılara teşekkür ediyorum. İnşallah devlet ve millet dayanışmasıyla bu sürecinde üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz tarafından salgının Amasya'daki seyri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Daha sonra çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunulan toplantıda Vali Masatlı, kaymakamlar ile ilgili kurum yöneticilerine çeşitli talimatlar verdi.