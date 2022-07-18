Amasya'da saman yüklü römork yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Amasya'da saman yüklü römork yandı

18.07.2022 16:07
Amasya'da saman yüklü römork yandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeki traktörün saman yüklü römorkunda çıkan yangın söndürüldü.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeki traktörün saman yüklü römorkunda çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Hırka köyü yolunda Murat Y'nin kullandığı 05 DV 650 plakalı traktörün römorkundaki saman balyaları henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak, söndürdü.

Yangında römork ile yaklaşık 100 balya saman yandı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Büyükşehir İtfaiyesi'nden yangın denetimi Son dakika haber: Büyükşehir İtfaiyesi'nden yangın denetimi Son dakika haber! Antalya'da makilik alanda çıkan yangın seralarda hasara neden oldu Son dakika haber! Antalya'da makilik alanda çıkan yangın seralarda hasara neden oldu
Kaynak: AA

İtfaiye, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da saman yüklü römork yandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:58 Somali'de korkunç kaza! İniş yapmak isteyen uçak yere çakılırken, içindeki bütün yolcular ve mürettebat kurtarıldı
15:51 Ateş düştüğü yeri yaktı! Şehit düşen Piyade Teğmen Civelek'in yakınlarının feryatları yürek dağladı
15:47 Ben Affleck'le nikah masasına oturan Jennifer Lopez, düğün sonrası alyansıyla poz verdi!
15:46 Anne, oğlunun doğum gününde giydiği kıyafete tepki yağınca kendisini tutamadı: Mide bulandırıcısınız
15:44 Futbol sahalarında şaşırtan olay! Brezilyalı futbolcu karşılaşma öncesi tutuklandı
15:31 Reklam gelmemesinden şikayet eden fenomen Taha Duymaz aylık ücretini açıkladı
15:21 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: Tahıl koridoru konusunda anlaşmaya varıldı
14:58 Kayınpeder istedi damat adayı kırmadı! Kız isteme töreninde araba baktılar
14:43 AK Partili Metin Külünk, Türkiye'deki zenginleri ve teknokratları eleştirdi: Dar bir elit kesim servetine servet katıyor
14:27 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! İspanya'ya dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 16:13:41. #1.11#
SON DAKİKA: Amasya'da saman yüklü römork yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement