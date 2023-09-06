850 bin TL'lik klasik otomobilini sıra dışı yöntemle satışa çıkardı! Alana para verecek - Son Dakika

850 bin TL'lik klasik otomobilini sıra dışı yöntemle satışa çıkardı! Alana para verecek

Son Güncelleme: 06.09.2023 10:30

Amasya'da yaşayan bir vatandaş, İngiltere'ye taşınacağı için 1976 model klasik otomobilini 850 bin TL'ye sıra dışı bir yöntemle satışa çıkardı. Otomobilini alacak müşterisine 1970'lerden kalma serisi bozulmamış bir deste eski 5 liralardan vereceğini söyleyen vatandaş, ''Yani arabamı satacağım, üstüne de para vereceğim'' dedi.

Amasya'da yaşayan Alican Erdem, 850 bin TL'ye satışa çıkardığı 1976 model klasik otomobilini alacak müşterisine sadece koleksiyoncularda bulunan aynı seriden 'bir deste eski para' hediye edecek.

"HEM ARABAMIN HEM DE PARANIN KIYMETİNİ BİLECEK"

Daha önce yaşadığı İngiltere'ye yeniden taşınmayı planlandığı için 47 yaşındaki Mercedes marka klasik otomobilini sıra dışı bir yöntemle satışa çıkaran Alican Erdem, "Hem arabamın hem de paranın kıymetini bilen bir müşteri istiyorum" dedi.

"ÜSTÜNE PARA VERECEĞİM"

Otomobilin bütün parçalarını yenilettiği anlatan Erdem, "İyi bir alıcı çıkarsa üstüne 1970'lerden kalma serisi bozulmamış bir deste Merkez Bankası bandrollü eski 5'er liralardan vereceğim. Yani arabamı satacağım, üstüne de para vereceğim" diye konuştu.

"BEN OLSAM SATMAM"

Kırmızı renkli otomobile hayranlıkla bakan vatandaşlardan oto galeri çalışanı Emre Paşa ise "Ben olsam bu arabayı satmam. Benden 22 yaş büyük. Bu paraları ise ilk defa görüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Mercedes, England, Amasya, Otomobil, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil 850 bin TL'lik klasik otomobilini sıra dışı yöntemle satışa çıkardı! Alana para verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: 850 bin TL'lik klasik otomobilini sıra dışı yöntemle satışa çıkardı! Alana para verecek - Son Dakika
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