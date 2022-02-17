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Amasya'da şebeke suyunun tonu 1 lira oldu - Son Dakika

Amasya'da şebeke suyunun tonu 1 lira oldu

17.02.2022 18:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, belediyelere su tarifesinde indirim çağrısının ardından, Türkiye'de en ucuz su hizmeti veren, Amasya Belediyesi şebeke suyunun tonunu 1 lira 20 kuruştan 1 liraya indirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, belediyelere su tarifesinde indirim çağrısının ardından, Türkiye'de en ucuz su hizmeti veren, Amasya Belediyesi şebeke suyunun tonunu 1 lira 20 kuruştan 1 liraya indirdi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal adaleti ön planda tutan bir belediye olmaya çalıştıklarını belirtti.

Amasya'da 1 Ocak 2021 yılından itibaren geçerli olmak üzere su fiyatlarına yüzde 50 indirim yaptıklarını ve tarihten itibaren suyun tonunu 1 lira 20 kuruştan verdiklerini anlatan Başkan Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün su faturaları ile ilgili bir açıklamaları oldu. Bundan bir saat önce de Sayın Genel Başkanımızın MHP'li belediyelere yazılı talimatları var. Gönderilen yazıda diyor ki, 'vatandaşlarımızı bir noktada rahatlatabilmek kaydıyla su ücretlerinin ucuzlatılması' ibaresi yer alıyor. Zaten Türkiye'de en ucuz suyu veren bizdik. Suyun tonu bizde zaten 1 lira 20 kuruştu, gelen talimatla biz kaliteli ve berrak içebileceğiz suyu 1 liraya indirdik. Hani bir tabir var ya 'sudan ucuz' biz bu tabiri kaldırdık, sudan ucuz hiç bir şey yok Amasya'da. En ucuz fatura su faturası, 'nerede' diye sorarsanız, Amasya diyoruz."

Son üç yıldır ramazan ayı boyunca şebeke suyunu ücretsiz hale getirdiklerini ve üniversite öğrencilerine ücretsiz su hizmeti verdiklerinedeğinen Sarı, şu görüşlerini paylaştı:

"Hangi siyasi partiden kim kendini nasıl görmek istiyorsa, ben onun siyasi partilisiyim. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin Amasya Belediye Başkanıyım, tavrımız bellidir. Önce asaletli, adaletli, hakkaniyetli davranmak ve öyle bir duruş sergilemek için mücadele ediyoruz. Onun için adaletli bölüşmeye, sosyal adalete, sosyal nizama dikkat ederek, Amasya'mıza elimizden geldiği kadar hizmet etmek için gayret göstereceğiz. Sayın Genel Başkanımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'Çalışmak ve başarmak mecburiyetindesiniz' talimatıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan sadece dua bekliyoruz."

Amasya'da şebeke suyunun tonu 1 lira oldu
Amasya'da şebeke suyunun tonu 1 lira oldu
Amasya'da şebeke suyunun tonu 1 lira oldu
Amasya'da şebeke suyunun tonu 1 lira oldu
Amasya'da şebeke suyunun tonu 1 lira oldu
Amasya'da şebeke suyunun tonu 1 lira oldu
Amasya'da şebeke suyunun tonu 1 lira oldu
Amasya'da şebeke suyunun tonu 1 lira oldu

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Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Amasya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya'da şebeke suyunun tonu 1 lira oldu - Son Dakika


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