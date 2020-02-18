Amasya'da şehir kütüphanesi projesinin değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'da şehir kütüphanesi projesinin değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Amasya'da şehir kütüphanesi projesinin değerlendirme toplantısı yapıldı

6 saat önce

Amasya'da hayata geçirilmesi planlanan şehir kütüphanesi projesinin değerlendirme toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Amasya'da şehir kütüphanesi projesinin değerlendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

Amasya'da hayata geçirilmesi planlanan şehir kütüphanesi projesinin değerlendirme toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Amasya Valiliğindeki toplantıda inşa edilmesi planlanan kütüphanenin yeri, özellikleri ve faaliyet biçimi gibi konular ele alındı.

Vali Varol, modern bir kütüphane inşa edileceğini belirterek, "Günümüzde eksikliği derinden hissedilen ve üzerinde bir yıldan fazla süredir çalışılan modern şehir kütüphanesi projesinin, ilim ve irfan şehri Amasya'mıza yakışacak düzeyde olması için gayret gösteriliyor. Millet kıraathanesi olarak da kullanılacak kütüphanene, genç ve çocuklara yönelik eğitim sınıfları, hat, tezhip, el sanatları galerileri, beceri atölyeleri, okuma salonları, özel çalışma alanları, sergi alanı, konferans salonu, cep sineması gibi çeşitli bölüm ile donatılacak." diye konuştu.

Toplantıya Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken ve diğer yetkililer katıldı.

Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti
Son dakika: Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı verildi Manisa'daki deprem sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama: Yavaş depremler devam ediyor BM'den korkutan koronavirüs açıklaması: Risk çok büyük ve buna hazır olmamız lazım

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:07:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Amasya'da şehir kütüphanesi projesinin değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]