Amasya'da "Şehitlere Saygı, Kahraman Ordumuza Destek Yürüyüşü" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'da 'Şehitlere Saygı, Kahraman Ordumuza Destek Yürüyüşü' - Son Dakika

Amasya'da "Şehitlere Saygı, Kahraman Ordumuza Destek Yürüyüşü"

6 saat önce

Amasya'nın Suluova ilçesinde "Şehitlere Saygı, Kahraman Ordumuza Destek Yürüyüşü" yapıldı.

Amasya'da

Amasya'nın Suluova ilçesinde "Şehitlere Saygı, Kahraman Ordumuza Destek Yürüyüşü" yapıldı.


Suluova Belediyesi Kültür Merkezi Önünden başlayan yürüyüş, Demokrasi Meydanı'nda son buldu.


Suluova Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, "Biliyorsun geçen hafta tam Regaip Kandili'nde tam mübarek üç ayların başlangıcında İblid'de 34 askerimiz şehit oldu. Biz de onların anısına burada hem devletimizin hem milletimizin yanında olduğumuzu hem silahlı kuvvetlerimizin yanında olduğumuzu vurgulamak için belediyemizle böyle bir yürüyüşü düzenledik. Görüyorsunuz coşkuyu halkımızı biz hep beraberiz biriz devletimizin milletimizin güvenlik güçlerimizin yanındayız ve bu millet asla mağlup olmayacak, mağlup edilemeyecek bunu bütün dünya görecek" dedi.


Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ise, "Şehitlere Saygı, Kahraman Ordumuza Destek Yürüyüşü yapıyoruz. Oradaki kahraman askerimiz bu savaştan galip çıkacak. İnanıyorum ki şuan yürüttüğümüz Bahar Kalkanı gereken cevabı verecektir. Şehitlerimizin inşallah kanı yerde kalmayacak, kalmıyor da. Bugüne kadar 3 binin üzerinde oradaki rejim güçleri bağlı unsurla bertaraf edildi, edilmeye de devam edecek" diye konuştu.


Eski Güreş Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir de, "Sınır ötesinde ve sınır içerisinde verdiğimiz şehitler için yürüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve devletimizin yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyorum. Gazi evlatlarımıza Allah'tan şifalar diliyorum. Türk milletimize ve şehit yakınlarımıza da sabır diliyorum. Türk Milleti devletiyle bir bütündür. Bir aradayız, birlik beraberlik içerisindeyiz. Bu vatan bölünmez" şekilde konuştu.


Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Medine Sena, "Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, asla vatanı bölemeyecekler. Buna izin vermeyeceğiz. Gerekirse ben savaşırım ama asla buna izin vermeyeceğiz" dedi.


Konuşmaların ardından program sona erdi. - AMASYA

Suluova, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:59 Kaynak: İHA
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