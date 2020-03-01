Amasya'da şehitlere saygı yürüyüşü ve motosiklet konvoyu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'da şehitlere saygı yürüyüşü ve motosiklet konvoyu - Son Dakika

Amasya'da şehitlere saygı yürüyüşü ve motosiklet konvoyu

6 saat önce

AMASYA'da, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler için saygı yürüyüşü ve motosiklet konvoyu düzenlendi.

Amasya'da şehitlere saygı yürüyüşü ve motosiklet konvoyu, System.String[]

AMASYA'da, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler için saygı yürüyüşü ve motosiklet konvoyu düzenlendi.

Amasya'da motosiklet tutkunları motosikletlerinin önünde astıkları Türk bayraklarıyla konvoy yaparken, üniversite öğrencileri de şehitlere saygı yürüyüşü düzenledi. Öğrencilerin yüksekokul mevkiinden başlayan ve eğitim fakültesi önünde son bulan yürüyüşü çevredeki vatandaşlardan destek aldı.

Öğrencilerden Çetin İncepınar, "Geçtiğimiz günlerde İdlib'de vatan evlatlarını şehit verdik. Ülkemizde farkındalık yaratmak ve devletimizin her daim yanında olduğumuzu yanında olduğumuzu belirtmek için buradayız. Bu vatanı bölemeyecekler. Ne Mutlu Türk'ün diyene vatan sağ olsun" dedi. Emel Ünal ise, "Biz her zaman milletimizin, ordumuzun, devletimizin yanındayız. Desteklerimiz ve dualarımız onlarla" diye konuştu. İbrahim Hakkı Satılmış da "Türk bayrağının asla inmeyeceğini, ezanımızın asla dinmeyeceğini belirtmek istedik. Bunu da elimizden geldiğince yaptığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Yürüyüşte birlik ve beraberlik mesajları verilirken, eğitim fakültesi önünde İstiklal Marşı'nı okuyan yaklaşık 500 öğrenci, daha sonra dağıldı.


Amasya, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:14 Kaynak: DHA
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