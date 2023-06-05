Amasya'da sel faciası! Sel sularının sürüklediği 3 kişiden 2'si kayıp - Son Dakika
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Amasya'da sel faciası! Sel sularının sürüklediği 3 kişiden 2'si kayıp

05.06.2023 10:32

Amasya'da yaşanan sel felaketinde piknik yapmaya giden 3 kişi akıntıya kapıldı. Olayda 1 kişi kurtulurken, sel suları tarafından sürüklenen 2 kişi kayboldu. Çok sayıda ekip, kayıp kişileri arama çalışmasına katılacak.

Amasya'da sağanak dün sel ve su baskınlarına neden oldu. Sel, faciayı da peşinden getirdi. Kışlacık köyüne piknik yapmaya giden 3 kişinin içindeki otomobil suya kapıldı. Serkan Şahin kurtulurken, eşi Zilal Şahin ve arkadaşı Murat Ekşi otomobille birlikte sürüklendi.

2 KİŞİ HALA BULUNAMADI

Şahin'in durumu bildirmesi üzerine araçtaki kayıp iki şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından köydeki göletin etrafında yapılan aramalarda bir bulguya rastlanmadığı bildirildi. Hava muhalefeti nedeniyle ara verilen aramalara, bugün çok sayıda ekiple devam edilecek.

Kaynak: İHA
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Amasya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da sel faciası! Sel sularının sürüklediği 3 kişiden 2'si kayıp - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da sel faciası! Sel sularının sürüklediği 3 kişiden 2'si kayıp - Son Dakika
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