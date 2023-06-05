Amasya'da sel faciası! Sel sularının sürüklediği 3 kişiden 2'si kayıp

Amasya'da sağanak dün sel ve su baskınlarına neden oldu. Sel, faciayı da peşinden getirdi. Kışlacık köyüne piknik yapmaya giden 3 kişinin içindeki otomobil suya kapıldı. Serkan Şahin kurtulurken, eşi Zilal Şahin ve arkadaşı Murat Ekşi otomobille birlikte sürüklendi.

2 KİŞİ HALA BULUNAMADI

Şahin'in durumu bildirmesi üzerine araçtaki kayıp iki şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından köydeki göletin etrafında yapılan aramalarda bir bulguya rastlanmadığı bildirildi. Hava muhalefeti nedeniyle ara verilen aramalara, bugün çok sayıda ekiple devam edilecek.