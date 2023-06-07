Amasya'da sel felaketinde kaybolan ikinci kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Amasya'da sel felaketinde kaybolan ikinci kişinin cansız bedeni bulundu

07.06.2023 10:17

Amasya'da 4 Haziran'da yaşanan sel felaketinde suya kapılarak kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kışlacık köyüne piknik yapmaya giden 3 kişinin içindeki otomobil suya kapıldı. Serkan Şahin kurtulurken, eşi Zilal Şahin ve arkadaşı Murat Ekşi otomobille birlikte sürüklendi. Şahin'in durumu bildirmesi üzerine araçtaki kayıp iki şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. Kayıplardan Murat Ekşi'nin cansız bedenine iki gün önce ulaşılmıştı.

Amasya'nın Kışlacık köyüne piknik yapmaya giden 3 kişinin içindeki otomobil suya kapıldı. Serkan Şahin kurtulurken, eşi Zilal Şahin ve arkadaşı Murat Ekşi otomobille birlikte sürüklendi.

BİRİNİN CANSIZ BEDENİ 2 GÜN ÖNCE BULUNDU

Şahin'in durumu bildirmesi üzerine araçtaki kayıp iki şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. Kayıplardan Murat Ekşi'nin cansız bedenine iki gün önce ulaşılmıştı.

Amasya'da sel felaketinde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

SON KAYIP KİŞİNİN DE CESEDİNE ULAŞILDI

AFAD, jandarma, özel idare ve Samsun Emniyet Müdürlüğü su altı arama ekiplerince Zilal Şahin''i arama çalışmaları gece sona erdi. Geç saatlerde otomobille sel sularına kapılan ve arama çalışması yapılan Zilal Şahin''in de cansız bedeni bulundu.

Amasya''da sel felaketinde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "04 Haziran günü sel felaketinde kaybolan 2. vatandaşımızın da cenazesi bulunmuştur. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah''tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilerken, arama çalışmalarında görevli personelimize teşekkür ediyor, böyle afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" denildi.

SAMSUN'DA DA 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Samsun'da önceki gün meydana gelen sağanak sonrası oluşan sel felaketi nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetmişti, yüzlerce ev ve iş yeri su altında kalmıştı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Amasya'da sel felaketinde kaybolan ikinci kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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