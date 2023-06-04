Amasya'da sel karayolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika
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Amasya'da sel karayolunu ulaşıma kapattı

04.06.2023 19:11

Amasya'da kuvvetli sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle Amasya-Erzincan karayolunun Kışlacık köyü mevkiinde ulaşım kapandı. Yağış sonrası ürünlerinin zarar gördüğünü belirten Ilıca köyü muhtarı Tekin Kılıç, 'Felaketi yaşadık. Dereler doldu, taştı. Sel geldi' dedi. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Çift taraflı olarak trafiğe kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için bölgeye ekipler sevk edildi.

Amasya'da kuvvetli sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle Amasya- Erzincan karayolunun Kışlacık köyü mevkiinde ulaşım kapandı. Vatandaşlar hızla akan sel sularını endişeyle takip etti. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Amasya'da sel karayolunu ulaşıma kapattı

"FELAKETİ YAŞADIK"

Yağış sonrası ürünlerinin zarar gördüğünü belirten Ilıca köyü muhtarı Tekin Kılıç, "Felaketi yaşadık. Dereler doldu, taştı. Sel geldi" dedi. Çift taraflı olarak trafiğe kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için bölgeye ekipler sevk edildi.

Amasya'da sel karayolunu ulaşıma kapattı
Kaynak: İHA
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Erzincan, Tragger, Amasya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da sel karayolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika
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