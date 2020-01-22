Amasya'da semaverden sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'da semaverden sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü - Son Dakika

Amasya'da semaverden sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü

6 saat önce

Amasya'nın Suluova ilçesinde, semaverden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Amasya'da semaverden sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü, System.String[]

Amasya'nın Suluova ilçesinde, semaverden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.


Yeni Mahalle'de ikamet eden emekli öğretmen Tuğrul (75) ile eşi Suzan Davulcu (71) çiftinin evine giden komşuları, çiftin yemek masasında hareketsiz olduğunu görerek 112 Acil ve polis ekiplerini aradı.


Eve gelen sağlık ekibi, çiftin semaverden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirledi.


İncelemenin ardından Davulcu çiftinin cenazeleri, Suluova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yeni Mahalle, Suluova, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:16 Kaynak: AA
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