AMASYA'DA SERALARI FIRTINA VURDU - Son Dakika

AMASYA'da etkili olan fırtına Büyük Kızılca Köyü'nde bulunan seralara zarar verdi. Domates ve bir çok tarım ürününün üretim merkezlerinden olan Amasya'da, ocak ayında yoğun kar yağışı nedeniyle hasar gören ve 50 milyon TL'lik destekle onarılan seraları, bu kez fırtına vurdu. Fırtınanın etkili olduğu Büyük Kızılca Köyü'nde bazı seralar yıkıldı, bazılarının ise demir iskeletleri zarar gördü. Fidelerin zarar gördüğü seralarda hasar tespit çalışması başlatıldı.