AMASYA'DA SERALARI FIRTINA VURDU - Son Dakika
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AMASYA'DA SERALARI FIRTINA VURDU

19.04.2022 14:45

AMASYA'da etkili olan fırtına Büyük Kızılca Köyü'nde bulunan seralara zarar verdi.

AMASYA'da etkili olan fırtına Büyük Kızılca Köyü'nde bulunan seralara zarar verdi. Domates ve bir çok tarım ürününün üretim merkezlerinden olan Amasya'da, ocak ayında yoğun kar yağışı nedeniyle hasar gören ve 50 milyon TL'lik destekle onarılan seraları, bu kez fırtına vurdu. Fırtınanın etkili olduğu Büyük Kızılca Köyü'nde bazı seralar yıkıldı, bazılarının ise demir iskeletleri zarar gördü. Fidelerin zarar gördüğü seralarda hasar tespit çalışması başlatıldı.

AMASYA'DA SERALARI FIRTINA VURDU
AMASYA'DA SERALARI FIRTINA VURDU
AMASYA'DA SERALARI FIRTINA VURDU
AMASYA'DA SERALARI FIRTINA VURDU

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Domates, Fırtına, Amasya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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