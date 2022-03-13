Amasya'da seraları kar yağışından zarar gören çiftçilere 50 milyon liralık destek verilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Amasya'da seraları kar yağışından zarar gören çiftçilere 50 milyon liralık destek verilecek

13.03.2022 15:04
Amasya'da seraları kar yağışından zarar gören çiftçilere 50 milyon liralık destek verilecek

Türkiye'nin önemli sebze üretim merkezleri arasında yer alan Amasya'da, yoğun kar yağışı nedeniyle zarar gören seralar için 767 çiftçiye 50 milyon liralık destek verileceği bildirildi.

Türkiye'nin önemli sebze üretim merkezleri arasında yer alan Amasya'da, yoğun kar yağışı nedeniyle zarar gören seralar için 767 çiftçiye 50 milyon liralık destek verileceği bildirildi.

AK Parti Amasya milletvekilleri Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ile partililer, ocak ayında yaşanan yoğun kar yağışından dolayı seraları zarar gören, Dadı, Belmebük, Büyükkızılca, Aksular ve Sevincer köylerindeki çiftçileri ziyaret etti.

Karahocagil, kar yağışından zarar gören seralara yönelik hasar tespit çalışmalarının çok kısa süre içinde yapıldığını, Tarım ve Orman Bakanlığı ile diğer ilgililere iletildiğini söyledi.

Üreticinin daima yanında olduklarını ifade eden Karahocagil, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, seraları zarar gören çiftçilerimize karşılıksız olarak 50 milyon lira hibe verileceği açıklandı. Seracı arkadaşlarımıza, hasarları oranınca dağıtılacak. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum." diye konuştu.

Milletvekili Çilez de birkaç gün içinde hasarları ölçüsünde desteklemelerin çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ayrıca Ziraat Bankası ile yapılan görüşmelerde finansman desteği, Tarım Kredi Kooperatifi aracılığı ile iskontolu naylon temini ve çalışanların konaklama gibi ihtiyaçları konusunda da çiftçilerimizi destekledik. Bu destekten memnun olan çiftçilerimizin seralarını tekrar ayağa kaldırmak için verdikleri mücadeleyi görmek bizleri son derece mutlu etti. Görüşmelerimiz neticesinde Amasyalı hemşehrilerimin yanında olan, 50 milyon hibe desteğine onay veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hemşerilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Hasar tespit çalışmaları dahil olmak üzere her hususu takip eden Amasya Valiliğimize ve ilk günden bugüne kadar her zaman sahada olan, süreci takip eden, çiftçilerimizin yanında olan AK Parti teşkilatımıza gayretleri için çok teşekkür ederim."

Desteklemeden, kar yağışından seraları zarar gören 767 çiftçinin yararlanacağı öğrenildi.

YORUMLAR
500
İnebolu'nun tarihi konaklarının karla bütünleşen güzelliği dron ile görüntülendi İnebolu'nun tarihi konaklarının karla bütünleşen güzelliği dron ile görüntülendi Eşi tarafından 6 yıl önce Amerika'ya götürülen oğlu için kar kış demeden Türkiye'yi yürüyerek dolaşıyor Eşi tarafından 6 yıl önce Amerika'ya götürülen oğlu için kar kış demeden Türkiye'yi yürüyerek dolaşıyor

AK Parti, Türkiye, Amasya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya'da seraları kar yağışından zarar gören çiftçilere 50 milyon liralık destek verilecek - Son Dakika


Son Dakika
14:59 Galatasaray'ın kasası 3 günde dolacak!
14:59 Öğretmen canlı yayında cinsel içerikli görüntü açtı, öğrenciler buz kesti
14:57 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul ediyor! Öğle yemeğinde buluşan ikilinin masasında 3 önemli konu var
14:39 TOGG eksi 40 derecede testi geçti!
14:30 Ukrayna'da Türklerin sığındığı caminin bombalandığı iddiasına Bakan Çavuşoğlu son noktayı koydu!
14:05 Mustafa Ceceli kardan dolayı konsere yetişemedi! Ekin Uzunlar sahneyi aldı
14:02 Beşiktaş, Galatasaray'a Fatih Terim'in sözüyle gönderme yaptı!
13:21 İngiliz basını manşeti: Zelenski'nin lejyoner asker çağrısına Türkiye'den de olumlu dönüşler var
13:14 Savaştan kaçan Ukraynalı kızı sığınma vaadiyle kandırıp cinsel saldırıda bulundu!
13:05 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya uyarılarına devam ediyor! Bu sefer saat saat paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 15:12:24. #1.13#
SON DAKİKA: Amasya'da seraları kar yağışından zarar gören çiftçilere 50 milyon liralık destek verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement