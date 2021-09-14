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Amasya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Amasya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

14.09.2021 20:27

Amasya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı Dumanların yükseldiği aracından çevredekilerin 'yanıyorsun' sesleriyle kurtuldu Amasya'da seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Amasya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Dumanların yükseldiği aracından çevredekilerin 'yanıyorsun' sesleriyle kurtuldu

AMASYA - Amasya'da seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yükselen dumanlarını fark edemeyen sürücü ise çevredekilerin 'yanıyorsun' sesleriyle araçtan çıkarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Elvan Coşkun'un kullandığı 05 ABH 186 plakalı otomobil Türkistan Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmının alev alması sonucu yanmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların "Yanıyorsun" diye seslenmeleri üzerine dumanları fark ettiğini anlatan Coşkun, aracı yol kenarına çekip durdurarak yardım istediğini söyledi.

Önce çevredeki esnafların yangın tüpleriyle, sonrasında da Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Polis ekipleri yaptığı incelemenin ardından araç çekiciyle kaldırıldı. Coşkun, olayı duyar duymaz gelen yakınlarını da sakinleştirmeye çalıştı.

Amasya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Amasya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Amasya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Amasya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Amasya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Amasya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Tragger, Amasya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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