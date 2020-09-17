Amasya'da seyyar köfte minibüsü yandı - Son Dakika

Amasya'da seyyar köfte minibüsü yandı
AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde seyyar köfte minibüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 19.45'te Cumhuriyet Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde Buğra Çetin'e ait seyyar köfte minibüsünde meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangında Buğra Çetin yaralandı. Yaralı Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangının seyyar köfte aracının içerisinde bulunan tüpün parlaması sonucu çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 03:16 - Kaynak: İHA
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