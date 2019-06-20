Amasya'da şiddetli yağış

Amasya ve Çorum'da şiddetli yağış nedeniyle bazı ilçelerde ve köylerde sel meydana geldi.

Amasya ve Çorum'da şiddetli yağış nedeniyle bazı ilçelerde ve köylerde sel meydana geldi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından oluşan sel nedeniyle Balgözü köyü ile ilçeyi bağlayan yol ulaşıma kapandı. Ulaşımın sağlanamadığı köye erişilebilmesi için İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

Yağış ve sel nedeniyle çevredeki bazı tarım arazilerinde hasar oluştu. Jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmaları yapıyor.

Çorum

Çorum'da da dün geceden beri etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları yaşandı, derelerin debisi yükseldi.

Çorum Belediyesine bağlı itfaiye, fen işleri ve temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, su baskınlarından etkilenen alanlarda çalışma başlattı. Birçok bölgede vatandaşlar da kendi imkanlarıyla temizlik yapıyor.

Atık su tesisini su bastı

Sungurlu ilçesinde de yağış dolayısıyla ilçe merkezinden geçen Budaközü ve Diğ çaylarının debisi yükseldi. Oluşabilecek taşkınlara karşı belediye ekiplerince tedbir alındı. Sungurlu Belediyesinin atık su tesisini de su bastı.

Tesiste inceleme yapan Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Sezen, tesisin zarar gördüğünü belirterek, "Çevre arazilerde oluşan selden arıtma tesisimiz zarar gördü. Tüm makine ve tesis çevresi sel suların ve çamurun altında kaldı. Belediye ekiplerimiz sabah saatlerinde sel sularını boşaltmaya ve çamurları temizleye başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çorum-Osmancık kara yolunun Sarmaşa mevkisinde sel sularının yola akması nedeniyle sürücüler güçlükle ilerliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce sağanak uyarısı yapılan kentte, yağışların hafta boyunca devam edeceği öngörülüyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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