Son Dakika Haberleri: Amasya'da 'Silah Kaçakçılığı' Operasyonu

Amasya'da 'Silah Kaçakçılığı' Operasyonu

2 saat önce

AMASYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, ev ve araçlarda yapılan aramalarda; 2'si kurusıkı 9 tabanca ile ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.

Amasya'da 'Silah Kaçakçılığı' Operasyonu, System.String[]
AMASYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, ev ve araçlarda yapılan aramalarda; 2'si kurusıkı 9 tabanca ile ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 7'si, adliyeye sevk edilirken, 10'u da serbest kaldı. 

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ile Suluova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucu düzenlenen operasyonda, 17 kişiye ait ev ve araçlarda arama yapıldı. Operasyonda; 2'si kurusıkı 9 tabanca ve ruhsatsız 2 av tüfeği ile bu silahlara ait bin 11 mühimmat ele geçirildi. 6136 sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçu kapsamında, 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 7'si ise adliyeye sevk edildi. 

- Amasya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:59 Kaynak: DHA

Jandarma, Amasya, 3. Sayfa
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