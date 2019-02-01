Son Dakika Haberleri: Amasya'da Silah Operasyonu: 17 Gözaltı

Amasya'da Silah Operasyonu: 17 Gözaltı

13 dakika önce

Amasya'da jandarma ekiplerinin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda 11 silah ile binden fazla mühimmat ele geçirilirken, 17 kişi gözaltına alındı.

Amasya'da Silah Operasyonu: 17 Gözaltı, System.String[]
Amasya'da jandarma ekiplerinin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda 11 silah ile binden fazla mühimmat ele geçirilirken, 17 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ile Suluova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonrası gerçekleştirdikleri operasyonda 17 şahsa ait ev ve araçlarında yapılan aramada 2'si kurusıkı olmak üzere 9 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait binden fazla mühimmat ele geçirildi. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçu kapsamında yakalanan 17 şüpheliden 10'u ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 7 şüpheli ise adli makamlara sevk edildi. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:01 Kaynak: İHA

Jandarma, Amasya, 3. Sayfa
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