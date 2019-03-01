Son Dakika Haberleri: Amasya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Amasya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

38 dakika önce

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Amasya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, System.String[]
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Çay Mahallesi'nde Salim Yaman (54) ile evine gittiği Fikret G. (41) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fikret G, Yaman'a tabancayla ateş etti. Salim Yaman, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:05 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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