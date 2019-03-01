Amasya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü
38 dakika önce
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Amasya
'nın Gümüşhacıköy
ilçesinde, silahla vurulan kişi hayatını kaybetti. Çay Mahallesi
'nde Salim Yaman (54) ile evine gittiği Fikret G. (41) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fikret G, Yaman'a tabancayla ateş etti. Salim Yaman, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:05 Kaynak: AA
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