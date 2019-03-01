Son Dakika Haberleri: Amasya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Amasya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

1 saat önce

AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, Fikret G. (41), sokak ortasında kavga ettiği Salim Yaman'ı (54) tabancayla vurarak, öldürdü.

Amasya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, System.String[]
AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, Fikret G. (41), sokak ortasında kavga ettiği Salim Yaman'ı (54) tabancayla vurarak, öldürdü. Olay sonrası kaçan Fikret G., polis ekiplerince yakalandı. 

Olay, sabah saatlerinde, Gümüşhacıköy'e bağlı Çay Mahallesi Kaymakçı Sokak'ta meydana geldi. Aracını park eden Salim Yaman ile yoldan geçen Fikret G. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Fikret G., tabancayla Yaman'a ateş etti. Kavga ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Salim Yaman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay sonrası kaçan Fikret G. ise polis ekiplerince kısa sürede tabancasıyla yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan Fikret G., adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

- Amasya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:50 Kaynak: DHA

kavga, Amasya, Güncel
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