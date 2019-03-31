Amasya'da Silahlı Kavga: 9 Yaralı

Amasya
'da iki aile arasında çıkan silahlı kavga
sonucu 4'ü ağır 9 kişi yaralandı. Köyceğiz
köyünde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada taraflar birbirini taş ve sopayla darbetti ve silahlar ateşlendi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kavgada yaralanan Mehmet O, Abdullah O, Ahmet O, Yılmaz B, Haydar B, Medet B, Mert B, Zeynel Y. ve Melek B, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Yılmaz B, Mert B, Zeynel Y. ve Melek Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, soruşturma sürüyor.