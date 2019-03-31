Son Dakika Haberleri: Amasya'da Silahlı Kavga: 9 Yaralı

Amasya'da Silahlı Kavga: 9 Yaralı

28 dakika önce

Amasya'da iki aile arasında çıkan silahlı kavga sonucu 4'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Amasya'da Silahlı Kavga: 9 Yaralı, System.String[]
Amasya'da iki aile arasında çıkan silahlı kavga sonucu 4'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Köyceğiz köyünde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada taraflar birbirini taş ve sopayla darbetti ve silahlar ateşlendi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralanan Mehmet O, Abdullah O, Ahmet O, Yılmaz B, Haydar B, Medet B, Mert B, Zeynel Y. ve Melek B, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Yılmaz B, Mert B, Zeynel Y. ve Melek Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:41 Kaynak: AA

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