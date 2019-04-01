Amasya'da Silahlı Kavga: 9 Yaralı
38 dakika önce
Amasya'da bir köyde husumetli oldukları öğrenilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4'ü ağır 9 kişi yaralandı.
Amasya
'da bir köyde husumetli oldukları öğrenilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4'ü ağır 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, il merkezine bağlı Köyceğiz
köyünde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada taraflar birbirini taş, sopa ve levye ile darp edip silahlar ateşlendi. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan Mehmet O., Abdullah O., Ahmet O. ile karşı aileden Yılmaz B., Haydar B., Medet B., Mert B., Zeynel Y. ve Melek B. ambulanslarla Amasya Üniversitesi
Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Yılmaz B., Mert B., Zeynel Y. ve Melek Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri köyde geniş çaplı inceleme yaptı. - AMASYA
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:30 Kaynak: İHA
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