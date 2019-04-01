Son Dakika Haberleri: Amasya'da Silahlı Kavga: 9 Yaralı

Amasya'da Silahlı Kavga: 9 Yaralı

38 dakika önce

Amasya'da bir köyde husumetli oldukları öğrenilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Amasya'da Silahlı Kavga: 9 Yaralı, System.String[]
Amasya'da bir köyde husumetli oldukları öğrenilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezine bağlı Köyceğiz köyünde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada taraflar birbirini taş, sopa ve levye ile darp edip silahlar ateşlendi. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan Mehmet O., Abdullah O., Ahmet O. ile karşı aileden Yılmaz B., Haydar B., Medet B., Mert B., Zeynel Y. ve Melek B. ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Yılmaz B., Mert B., Zeynel Y. ve Melek Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri köyde geniş çaplı inceleme yaptı. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:30 Kaynak: İHA

Jandarma, Köyceğiz, Amasya, 3. Sayfa
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