Amasya'da silahlı kavga: 9 yaralı

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Üsküdar Seçim Kurulu'nda AK Partili Grup ile Polis Arasında Kavga Çıktı

Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu

15 Temmuz'da Eşi ve Oğlu Şehit Olan Nihal Olçok, İmamoğlu'na Teşekkür Etti