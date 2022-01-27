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Amasya'da sokakta doğum yapan köpek ile yavrularına esnaf sahip çıktı - Son Dakika

Amasya'da sokakta doğum yapan köpek ile yavrularına esnaf sahip çıktı

27.01.2022 12:30
Amasya'da sokakta doğum yapan köpek ile yavrularına esnaf sahip çıktı

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir esnaf, sokakta doğum yapan köpek ile yavrularına iş yerinde bakıyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir esnaf, sokakta doğum yapan köpek ile yavrularına iş yerinde bakıyor.

???????İlçe merkezinde kaldırımda bir sokak köpeğinin doğum yaptığını gören esnaf Ercan Bulut, havanın soğuk olması nedeniyle anne ile yavrularını iş yerine aldı.

Bulut, hava şartları düzelene kadar anne ile yavrularına yiyecek vererek bakmaya karar verdi.

Ercan Bulut, AA muhabirine, dükkanının önünde bir köpeğin doğum yaptığını gördüklerini belirterek, "Anne ve yavrularını iş yerime aldım. Köpeğimiz dokuz yavru doğurdu. Mahalle esnafı olarak dokuz torunumuza bakarak yaşatmaya çalışacağız. Lütfen sokak köpeklerini unutmayalım, onlara sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

Mahalle esnafından Cesarettin Tuzla da köpeğe süt ve yiyecek vererek arkadaşlarına destek olacaklarını kaydetti.

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, örnek davranış gösteren Bulut'u iş yerinde ziyaret ederek, duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya'da sokakta doğum yapan köpek ile yavrularına esnaf sahip çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da sokakta doğum yapan köpek ile yavrularına esnaf sahip çıktı - Son Dakika
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