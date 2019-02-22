Son Dakika Haberleri: Amasya'da "Sosyal Medya ve Algı Oyunları" Konferansı

Amasya'da "Sosyal Medya ve Algı Oyunları" Konferansı

1 saat önce

Amasya Üniversitesi Genç Düşünce Kulübü tarafından "Sosyal Medya ve Algı Oyunları" konferansı düzenlendi.

Amasya'da
Amasya Üniversitesi Genç Düşünce Kulübü tarafından "Sosyal Medya ve Algı Oyunları" konferansı düzenlendi.

Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansa araştırmacı yazar Abdurrahman Uzun, konuşmacı olarak katıldı.

Sosyal medyada algı operasyonlarıyla toplumun yönlendirilmeye çalıştığına değinen Uzun, çözümün değerlerimize bağlı olmakla sağlanacağını söyledi.

Uzun, teknolojik gelişmelerin ve özellikle sosyal medyanın günlük yaşamın her noktasına tesir etmesiyle algı yönetimi kavramının farklı bir boyuta ulaştığını belirterek, bu durumla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini anlattı.

Konferans, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Polat tarafından Uzun'a fidan dikme sertifikası takdim etmesiyle son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:48 Kaynak: AA

Genç, Amasya Üniversitesi, Güncel
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