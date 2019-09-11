Son Dakika Haberleri: Amasya'da "Sosyal Medya Yönetimi" eğitimi
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Amasya'da "Sosyal Medya Yönetimi" eğitimi

9 dakika önce

Amasya İl Özel İdaresi tarafından kamu kurumlarında sosyal medya kullanımı ve yönetiminde görevli personele, "Sosyal Medya Yönetimi" eğitimi verildi.

Amasya'da

Amasya İl Özel İdaresi tarafından kamu kurumlarında sosyal medya kullanımı ve yönetiminde görevli personele, "Sosyal Medya Yönetimi" eğitimi verildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, eğitimde yaptığı konuşmada, sosyal medyanın günümüzde önemli yere sahip olduğunu belirtti.

İl Özel İdaresi olarak gelişen teknolojiye ayak uydurup kamu hizmetlerini daha etkin kullanmaya özen gösterdiklerini dile getiren Acar, "Sosyal medya kullanımı ile yaptığımız hizmetleri, yatırımları, projeleri daha çok kesime yayarak hayatın içerisindeki yerimizi tüm vatandaşlarımıza ulaştırmanın azmi içerisindeyiz." dedi.

Eğitimin sonunda İl Özel İdaresi Eğitim İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Vedat Sarı tarafından katılanlara belge verildi.

Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:08 Kaynak: AA
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