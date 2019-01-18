Amasya'da Sosyal Uyum Programı

Amasya
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından "Sosyal Uyum Programı" kapsamında program düzenlendi.
Özel bir restoranda düzenlenen etkinlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Arslan
ve İl Göç İdaresi Müdürü Bülent Sadal, mülteci aileler ve çocuklarıyla bir araya geldi.
Arslan, burada yaptığı konuşmada, programın Türkiye
'de yaşayan sığınmacı ve mülteci çocukların çocuk hakları ile çocuk komiteleri aracılığıyla topluma uyumlarının sağlanması, Türk çocuklarla aralarında karşılıklı diyalog ve bilgi alışverişine olanak sağlayacak platform oluşturulması amacıyla hayata geçirildiğini söyledi.
Programın Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile UNICEF Türkiye Temsilciliği iş birliğinde yürütüldüğünü belirten Arslan, mülteci ve sığınmacı ailelere Türk halkının gereken misafirperverliği gösterdiğini dile getirdi.
Arslan, "İl müdürlüğümüz tarafından 'Sosyal Uyum Programı' kapsamında 53 çocukla çalışmaya başlanmış, sonrasında bu sayı 90'a ulaşmıştır. Yapılan ev ziyaretlerinde ailelerin ihtiyaçları tespit edilmiş bunların giderilmesi amacıyla çeşitli kurum ve gönüllü kişilerle iş birliğine girilerek ihtiyaçları giderilmeye çalışılmıştır." dedi.
Sadal ise ülkelerindeki zor şartlar sebebiyle yerini yurdunu terk ederek Türkiye'ye sığınan mülteci aileleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını vurgulayarak, özellikle çocukların sosyal uyum problemlerini en aza indirmek adına yapılan çalışmaların çok önemli olduğunu anlattı.
Program sonunda çocuklara karne hediyesi olarak spor malzemesi ve okul çantası hediye edildi.