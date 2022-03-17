Amasya'da Su Atan Şelalesi dondu - Son Dakika
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Amasya'da Su Atan Şelalesi dondu

17.03.2022 11:57
Amasya'da Su Atan Şelalesi dondu

AMASYA'da hava sıcaklığı, sıfır derecenin altına düşerken, Su Atan Şelalesi buz tuttu.

AMASYA'da hava sıcaklığı, sıfır derecenin altına düşerken, Su Atan Şelalesi buz tuttu.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü Amasya'da, merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Çakallar Mahallesi'nde bulunan Su Atan Şelalesi dondu. Şelale çevresinde, kaya üzerinden akan suyun donmasıyla 4-5 metrelik buz sarkıtları oluştu. Şelaleyi ziyaret edenler, buz sarkıtlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.


Amasya'da Su Atan Şelalesi dondu
Amasya'da Su Atan Şelalesi dondu
Amasya'da Su Atan Şelalesi dondu
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Amasya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Amasya'da Su Atan Şelalesi dondu - Son Dakika


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