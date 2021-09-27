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Amasya'da su kanalına düşen yavru köpekler kurtarıldı - Son Dakika

Amasya'da su kanalına düşen yavru köpekler kurtarıldı

27.09.2021 15:52
Amasya'da su kanalına düşen yavru köpekler kurtarıldı, System.String[]

Amasya'nın Suluova ilçesinde su kanalına düşen ve kanalın farklı yerlerinde mahsur kalan 5 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde su kanalına düşen ve kanalın farklı yerlerinde mahsur kalan 5 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Borsa Mahallesi'nde bulunan su kanalına yavru köpeklerin düştüğü ihbarı üzerine Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler, merdiven yardımı ile indikleri kanaldan 5 yavru köpeği çıkardı.

Battaniyeye sarılan yavru köpekler, kurtarıldıktan sonra Suluova Belediyesine ait barınağa bırakıldı.

İtfaiye, Suluova, Amasya, Borsa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya'da su kanalına düşen yavru köpekler kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da su kanalına düşen yavru köpekler kurtarıldı - Son Dakika
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