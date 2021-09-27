Amasya'da su kanalına düşen yavru köpekler kurtarıldı - Son Dakika

Ekipler, merdiven yardımı ile indikleri kanaldan 5 yavru köpeği çıkardı.

Borsa Mahallesi'nde bulunan su kanalına yavru köpeklerin düştüğü ihbarı üzerine Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde su kanalına düşen ve kanalın farklı yerlerinde mahsur kalan 5 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

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